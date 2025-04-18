Bunlar da ilginizi çekebilir

Para pul işlerinde kendilerini kaybeden CHP'yi kim dizayn ediyor?

Yakalanan düzensiz göçmenler, Dikili’de karaya çıkarıldıktan sonra sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-8) ekipleri, durdurdukları botta bulunan 29 göçmeni yakaladı. Yakalanan kişiler arasında 10 çocuğun da bulunduğu bildirildi.

Kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı kadını 750 bin TL dolandırdılar

Kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı kadını 750 bin TL dolandırdılar

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.