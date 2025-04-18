İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 10’u çocuk 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik ihbarla harekete geçti
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 16 Nisan 2025 tarihinde saat 07.15’te, Dikili açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu yönündeki ihbar üzerine operasyon başlattı.
Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-8) ekipleri, durdurdukları botta bulunan 29 göçmeni yakaladı. Yakalanan kişiler arasında 10 çocuğun da bulunduğu bildirildi.
Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildiler
Yakalanan düzensiz göçmenler, Dikili’de karaya çıkarıldıktan sonra sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.