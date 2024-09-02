Kültür, sanat, edebiyat, müzik ve daha birçok alanda konuları ele alan ve her hafta sonu milyonlarca izleyiciye ulaşan Görkemli Hatıralar programı, bu kez Burhaniye-Ören’den canlı yayınla ekranlara geldi. 34. Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleşen yayında, Serhan Asker’in misafirleriyle gerçekleştirdiği samimi sohbetler ve canlı türkü performansları dikkat çekti.

Türkülerle buluşma: Kültür ve sanatın kalbi Burhaniye’de attı

Ören Meydanı’ndan yapılan canlı yayında, Kutsal Evcimen, Hüseyin Turan, Sinan Güngör ve Haluk Tolga İlhan gibi usta sanatçılar türkülerle programa renk kattı. Kültür ve sanat üzerine yapılan sohbetlerde Burhaniye’nin tarihi, sanatı ve yerel değerleri ele alındı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da programa katılarak, festivalin önemi üzerine görüşlerini paylaştı.

Merdan Yanardağ: “Türkiye nereye gidiyor?”

Festivalin dördüncü gününde gazeteci, yazar ve televizyon programcısı Merdan Yanardağ, "Türkiye Nereye Gidiyor?" başlıklı söyleşisiyle izleyicilerle buluştu. Yanardağ, Türkiye’nin siyasi durumu, Cumhuriyet dönemi ve ülkenin geleceği üzerine yaptığı değerlendirmelerle büyük ilgi topladı. Söyleşi, katılımcılar arasında derinlemesine tartışmaların yaşanmasına vesile oldu.

Ören’de senfonik Türkülerle müzik şöleni

Festivalin en çok beklenen etkinliklerinden biri olan “Senfonik Türküler” konseri, Ören Meydanı’nda gerçekleştirildi. Kutsal Evcimen, Hüseyin Turan, Zeynep Bakşi Karatağ ve Haluk Tolga İlhan gibi sanatçıların İsimsiz Orkestra eşliğinde verdiği konser, unutulmaz anlara sahne oldu. "Ah Sensiz", "Edremit’in Gelini" ve "İzmir Marşı" gibi eserler, yüzlerce müzikseverin katılımıyla hep bir ağızdan söylendi.

İskele Sahnesi’nde Tayfun Uzun ile coşkulu gece

Festivalin dördüncü gününde İskele Sahnesi’nde Tayfun Uzun sahne aldı. Hareketli şarkılarıyla izleyicilere eğlenceli anlar yaşatan Tayfun Uzun, performansıyla büyük beğeni topladı. Gece boyunca coşku dolu anlar yaşandı.

İte Kaka: Eğlence dolu tiyatro gösterisi

Ören Amfi Tiyatro’da sahnelenen “İte Kaka” isimli iki kişilik interaktif tiyatro gösterisi, izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı. Tuğçe Karabayır ve Erkan Karadeniz’in performansları, izleyicilerden tam not aldı. 15 yıllık sahne geçmişleriyle seyirciyi güldüren bu oyun, festivale renk kattı.

Feridun Düzağaç’tan unutulmaz bir gece

Türk rock müziğinin efsane ismi Feridun Düzağaç, festivalin dördüncü gecesinde Taylıeli Amfi Tiyatro’da sahne aldı. "Alev Alev", "Beni Bırakma" ve "Dipteyim Sondayım Depresyondayım" gibi unutulmaz şarkılarını seslendiren Düzağaç, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Feridun Düzağaç’a plaket takdim ederek sanatçıya olan takdirini sundu.

34. Burhaniye-Ören turizm kültür ve sanat festivali devam ediyor

Bu yıl 34.’sü düzenlenen Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali, birbirinden farklı etkinliklerle devam ediyor. Festival, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için kültür ve sanatla dolu dolu anlar sunmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek etkinliklerle festival coşkusu tüm hızıyla sürecek.