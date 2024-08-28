Burhaniye Ören Turizm Kültür Ve Sanat Festivali Başlıyor

Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl 34. kez kapılarını açıyor. 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalin açılışı CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yapılacak.

34. Burhaniye-Ören Festivali

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bu yıl 34. kez düzenlenecek olan Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali, 28 Ağustos'ta başlıyor. Festivalin açılışını Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel gerçekleştirecek. Özel, 19.30’da Burhaniye'de halka hitap edecek ve ardından Ören Meydanı'nda düzenlenecek törenle festivalin açılış kurdelesini kesecek.

Sanat dolu beş gün

28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival, Burhaniye'nin farklı noktalarında düzenlenecek etkinliklerle sanatseverlere dolu dolu bir program sunacak. Müzik, dans, tiyatro ve çeşitli performans sanatlarına yer verilecek olan festival, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

Festival hakkında açıklamalarda bulunan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, tüm sanatseverleri Burhaniye'ye davet ederek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da, birbirinden renkli etkinliklerle dolu bir program sunacağız. İlçemizi kültür ve sanatın önemli destinasyonlarından biri yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Festivale özgün etkinlikler damga vuracak

Festival programı kapsamında, konserler, sergiler, atölye çalışmaları ve sokak sanatçıları performansları gibi pek çok etkinlik sanatseverleri bekliyor. Bu yılki festivalde, yerel ve ulusal sanatçıların yanı sıra, uluslararası sanatçılar da sahne alacak.

Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali, 34 yıllık geçmişiyle Burhaniye’yi bir kültür ve sanat merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Festival, bölgeye kültürel ve turistik katkılar sağlarken, aynı zamanda yerel sanatçıların ve zanaatkarların da eserlerini sergileme ve tanıtma fırsatı sunuyor.