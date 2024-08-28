İzmir Aliağa'da Kenevir Hasadı Gerçekleştirildi

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Helvacı Mahallesi'nde, lif ve tohum üretimi amacıyla ekimi yapılan kenevirin hasadı gerçekleştirildi. Hasada, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin başta olmak üzere birçok yetkili ve üretici katıldı. Bu başarılı hasat, İzmir tarımına büyük katkı sağlamayı hedefliyor.

Kenevir üretiminde ilk adım

İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Helvacı Mahallesi, Türkiye’de izinli ve kontrollü kenevir üretiminin yapıldığı nadir bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. 3D Çevre Teknolojileri Sanayi Limited Şirketi, 22 dekarlık bir alanda gerçekleştirdiği bu üretimde, Narlısaray çeşidi tescilli kenevir tohumu kullanıldı. Dekara 4 kg tohum ekilerek toplamda 88 kg kenevir tohumu ekimi yapıldı.

Titizlikle yürütülen üretim süreci

Kenevir üretimi, ülkemizde sıkı yasal düzenlemelerle kontrol edilmektedir. Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik çerçevesinde gerekli izinleri alarak faaliyete başlayan şirket, üretim sürecinin her aşamasını titizlikle takip etti. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün teknik personeli, kenevirin gelişim sürecini düzenli olarak kontrol etti ve güvenlik önlemlerini sağladı.

Yetkililerin katılımıyla gerçekleşen hasat

Hasat törenine İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Battal Kürşad Sevim, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Engin Altunoğlu, Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selim Aksakal ve birçok üretici katıldı. Şahin, yaptığı konuşmada Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün kenevir üzerine yaptığı çalışmaların önemine değinerek, “Narlısaray çeşidi, iyi lif verimi ile öne çıkıyor ve bu da üreticilerimiz için büyük bir avantaj” dedi.

Geleceğe yönelik planlar

Şahin, hasat sonrası yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki süreçte, bölgemizdeki üreticiler, ekimi yapılan kenevirin demonstrasyonunu görecek ve bu değerli bitkinin yaygınlaşması adına ekim alanlarını genişleteceklerdir. Parça parça ekim yapmak yerine büyük alanlarda ekim yapılması, hem kontrollü üretim için hem de hasat kolaylığı açısından önemlidir. Bakanlık olarak bu şartlar altında üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Hasat edilen kenevirlerin işlenmesi ve pazara sunulması süreci, ilgili firmalar ve yetkili merciler tarafından yakından takip edileceği aktarıldı. İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü, kenevir üretimi başta olmak üzere tüm tarımsal faaliyetlerin yasal düzenlemeler çerçevesinde, verimli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamaya devam edeceğini vurguladı.