Burhaniye Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105’inci yılı dolayısıyla ilçede gün boyu sürecek kapsamlı etkinlikler düzenleyecek. Çelenk sunma töreniyle başlayacak kutlamalar, çocuklar için hazırlanan renkli programlarla devam edecek.

Burhaniye’de 23 Nisan kutlamaları başlıyor

23 Nisan Salı günü saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreniyle başlayacak olan kutlama programı, saat 11.00’de 8 Eylül Stadı’nda devam edecek. Ardından Burhaniye Belediyesi’nin organize ettiği Çocuk Şenliği ile Demokrasi Parkı’nda etkinlikler sürecek.

Çocuklara özel şenlik programı

İskele Limanı’nda düzenlenecek şenlik, belediyeye bağlı kreş ve gençlik merkezi öğrencilerinin gösterileriyle başlayacak. Etkinlik kapsamında:

Şişme oyun parkurları

Pandomim gösterileri

Animasyon ve çocuk oyunları

Yüz boyama, balon, patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtımı

Resim atölyeleri ve kreş çocuk etkinlikleri

yer alacak. Etkinlikler gün boyu halka açık olacak.

Özgürlük Parkı’nda uçurtma şenliği

Aynı gün saat 16.00’da Öğretmenler Mahallesi Özgürlük Parkı’nda uçurtma şenliği gerçekleştirilecek. Etkinlikte çocuklar, aileleriyle birlikte gökyüzünü uçurtmalarla renklendirecek.

Başkan Deveciler’den davet

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yaptığı açıklamada tüm çocukları kutlamalara davet etti. Başkan Deveciler şunları söyledi:

“23 Nisan bizim için sadece bir tarih değil, millet iradesinin simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağan ettiği bu bayramı çocuklarımızla birlikte coşkuyla kutlayacağız. Tüm halkımızı ve çocuklarımızı etkinliklerimize bekliyoruz.”