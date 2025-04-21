Almanya’da yaşayan gurbetçi kadınlar, sosyal medyada yaşanan tartışmalar sonrası Türk kadınlara yapay zeka ile şarkı hazırladı.

Gurbetçi kadınlar ve Türk kadınlar arasında sosyal medyada tartışma çıktı

Almanya’da yaşayan gurbetçilerin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bir TikTok kullanıcısının, gurbetçilerin makyaj tarzlarıyla kendilerini belli ettiklerini söylemesi üzerine başlayan gerilim kısa sürede büyüdü. Paylaşımlara tepki gösteren gurbetçi kadınlar, Türkiye’de yaşayan kadınların maddi durumlarını hedef alan sert açıklamalarda bulundu.

Yapay zeka ile şarkı hazırladılar

Tartışmalar sadece sözlü ifadelerle sınırlı kalmadı. Gurbetçi kadınlar, yapay zeka kullanarak Türkiye’de yaşayan kadınlara yönelik bir şarkı hazırladı. Şarkının sözlerinde, "Sizde kahve bile borçla" gibi ifadeler yer aldı. Video kısa sürede TikTok’ta binlerce izlenme aldı ve olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TikTok’ta olay büyüyor

Sosyal medya kullanıcıları, gurbetçilerin hazırladığı şarkıya ve kullandıkları ifadelere yoğun şekilde tepki gösterdi. Türkiye’de yaşayan kadınlar, şaşkınlıklarını ve tepkilerini TikTok ve diğer platformlar üzerinden dile getirmeye devam ediyor. Olayın kısa sürede daha geniş bir sosyal medya tartışmasına dönüşmesi bekleniyor.