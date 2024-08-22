Burhaniye'de 5 Gün Sürecek Kültür Ve Sanat Rüzgarı

Burhaniye Belediyesi tarafından bu yıl 34.’sü düzenlenecek olan Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali, 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalde ünlü sanatçılar, tiyatro oyunları ve çeşitli etkinliklerle Burhaniye'de kültür ve sanat dolu günler yaşanacak.

Yıldızlarla dolu konser programı

Festival, Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının sahne alacağı konserlerle müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. 28 Ağustos’ta Manga ile başlayacak olan konser maratonu, 29 Ağustos’ta Fatma Turgut, 30 Ağustos’ta Demet Akalın, 31 Ağustos’ta Feridun Düzağaç ve 1 Eylül’de Merve Özbey konserleriyle devam edecek. İlk iki günün konserleri Ören Plajı’nda, son üç konser ise Taylıeli Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek. Ayrıca, Ören ve İskele Meydanları’nda da çeşitli konserler düzenlenecek.

Sanatseverler için tiyatro ziyafeti

Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri de tiyatro gösterileri olacak. Sanatseverler, 5 gün boyunca her gün farklı bir tiyatro oyunu izleme fırsatı bulacak. Kadıköy Halk Tiyatrosu'nun “Frida Kahlo” oyunuyla başlayacak olan tiyatro gösterileri, Levent Üzümcü ve Orhan Aydın’ın Uğur Mumcu anısına sahneleyeceği “Unutma Bizi”, Türkan Saylan anısına “Ben Türkan Saylan”, komedi oyunu “İte Kaka” ve çocuk oyunu “Dedektif Çizmeli Kedi” ile devam edecek.

Söyleşiler ve etkinliklerle dolu dolu bir festival

Festival kapsamında yalnızca konserler ve tiyatrolar değil, aynı zamanda kültür ve sanat dünyasının önemli isimlerinin katılacağı söyleşiler de yer alacak. Ali Mahir Başarır, Veli Ağababa, Murat Ağırel, Mustafa Kemal Tutkun, Merdan Yanardağ ve Prof. Dr. Emre Kongar gibi isimler, Ören Sahne’de halkla buluşacak. Ayrıca, Plaj Voleybolu Şenliği, Trap Yarışması, Sünnet Şenliği, İllüzyon Gösterisi ve “Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar” programı gibi çeşitli etkinlikler de festival programında yer alıyor.

Başkan Deveciler’den davet

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 34. Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu yıl da dolu dolu bir program hazırladık. Amacımız, her yaştan ve her kesimden vatandaşımızı kültür ve sanat ile buluşturabilmek. Burhaniye’de 5 gün sürecek bu kültür ve sanat yolculuğuna herkesi davet ediyoruz” dedi.