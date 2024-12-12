Burhaniye Belediyesi, çevre bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği projelerle fark yaratmaya devam ediyor. Belediye, çevre duyarlılığı konusunda toplumsal bilinç oluşturmayı hedefliyor.

Öğrencilerden çevreye yönelik öneriler

Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Murat Bektaş, Çevre Mühendisi Burcu Baylan, Zabıta Memuru Ufuk Okumuş ve Faruk Kızıklı İlkokulu Müdürü Bünyamin Gören’in katılımıyla, çevre bilincini arttırmak amacıyla bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıya okulun öğretmeni Şükriye Sıkdağ ve öğrenciler de katıldı. Öğrenciler, çevre temizliği ve geri dönüşümle ilgili projeler ve öneriler sundu.

Sokaklardaki çevre kirliliği gündemde

Toplantıda, öğrenciler sokaklara atılan izmarit ve çekirdek kabuklarından duydukları rahatsızlıklarını dile getirerek, çevre kirliliği konusunda duydukları endişeleri paylaştılar. Bu, çocukların çevreye olan duyarlılıklarının bir göstergesi oldu. Öğrencilerin, çevre temizliği ve geri dönüşüm konusundaki düşünceleri, belediye yetkilileri tarafından dikkatle değerlendirildi.

Burhaniye Belediyesi’nin çevreye duyarlı adımları

Burhaniye Belediyesi, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek ve ilçede temiz bir çevre oluşturmak adına çeşitli projelerle çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, her yaştan bireye çevre bilinci aşılamayı ve halkı bu konuda daha bilinçli hale getirmeyi amaçlıyor.