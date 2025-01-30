Burhaniye Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan kapsamlı yol yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. 7 Ocak 2025’te yapılan 80.000 metrekarelik parke taş yol yapım ihalesinin ardından ekipler, ilçe genelindeki çeşitli mahallelerde çalışmalara başladı.

İlçenin her noktasına konforlu ve güvenli ulaşım sağlanacak

Yol yenileme çalışmaları, belirlenen program çerçevesinde Öğretmenler Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi ve Hacıahmet Mahallesi Kavakdibi Caddesi’nde öncelikli olarak gerçekleştirilecek. Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, Fen İşleri Müdürü İnanç Erturan ve Park ve Bahçeler Müdürü Emel Göktekin, sahada yapılan yol söküm çalışmalarını yerinde inceleyerek sürecin planlamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Ulaşımda konfor ve güvenliği artırıyoruz”

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ilçede gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarının büyük bir titizlikle yapıldığını belirterek, "Yolları modernize ederek hem güvenliği hem de konforu artırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini iyileştirmek bizim önceliğimiz. Bu çalışmalar, ilçemizin her noktasında ulaşımı daha güvenli ve rahat hale getirecek," ifadelerini kullandı.