İzmir'in kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak 77 yaşındaki A.K. adlı kadını dolandırmaya çalışan iki şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin önce süt ve ekmek götürdükleri kadının kapıyı açmaması üzerine farklı numaralardan telefon açıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak para istedikleri ortaya çıktı.

Bayraklı ilçesinde, A.K., son günlerde farklı numaralardan arayan kişilerin kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak para istedikleri yönünde polise şikâyette bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri A.K.’nın evinin içerisinde ve çevresinde tedbir aldı.

Daha sonra A.K., kendisini arayan kişilere para ve altınları hazırladığını söyledi. A.K.'nın altın ve paralar hazır demesi üzerine eve gelen F.K. (20) ve Y.T. (26), kadının evinin bulunduğu sokağa geldi. Y.T. sokak başında gözcülük yaparken, Y.K. eve girdi. Polis ekipleri eş zamanlı olarak iki şüpheliyi de yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Fizik takip için eve süt ve ekmek getirmişler

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamaları sürerken A.K.'nın polise yaptığı şikâyette, şüphelilerin evine girmeye çalıştığını da bildirdi. A.K. ifadesinde, şüphelilerin evin duvarından atlayarak kapıya geldiklerini ve kendisine süt ile ekmek getirdiklerini söyleyerek kapıyı açmalarını istediğini, kapıyı açmaması üzerine farklı numaralardan kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak sürekli para istediklerini söylediği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.