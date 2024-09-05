Balıkesir’in kahraman ilçesi Burhaniye, 8 Eylül Kurtuluş Günü’nü bu yıl büyük bir coşku ve etkinliklerle kutlayacak. 102. yıl dönümünde düzenlenecek etkinlikler, hem sabah hem de akşam saatlerinde çeşitli programlarla halkın karşısına çıkacak.

Sabah resmi tören, akşam şenlik ve briç turnuvası

Kurtuluş Günü etkinlikleri sabah saatlerinde yapılacak resmi törenle başlayacak. Akşam ise Cumhuriyet Meydanı’nda şenlik havasında bir kutlama gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında ayrıca bir Briç Turnuvası düzenlenecek.

Uluslararası dans gösterileri ve gençlik orkestrası performansı

Akşam saat 20.00’de başlayacak “Uluslararası Dans Gösterileri”ne 250 dansçı katılacak. Bu etkileyici gösterilerin ardından Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’ndan “Mod10 Gençlik Orkestrası” sahne alacak. 102 yıllık gururla coşku dolu bir kutlama yapılacak.

Belediye Başkanı Deveciler’den davet

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Bu sene de kurtuluş günümüzü şenlik havasında kutlayacağız. Atalarımızdan devraldığımız bu eşsiz topraklara değer katmak için; dostluğumuzu, birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirmek için 8 Eylül’de tüm hemşehrilerimizi kurtuluş şenliğimizde bir arada görmekten mutluluk duyacağım” dedi.

Burhaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde tüm halkı, bu özel günde bir araya gelmeye ve coşku dolu etkinliklere katılmaya davet ediyoruz.