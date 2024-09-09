Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, mehter takımlı sünnet düğünü ile göz kamaştıran bir etkinlik düzenlendi. İlçeye ilk mehter takımını getiren Emin Bilir, bu kez torunu Alparslan Emin Bilir için etkileyici bir sünnet töreni gerçekleştirdi. Mehmet Ersoy İlkokulu 3. sınıf öğrencisi olan Alparslan Emin Bilir için yapılan tören, coşkulu bir atmosferde gerçekleşti.

Törenin ayrıntıları

Burhaniye’nin Ören Mahallesi’nde gerçekleştirilen sünnet düğünü, Balıkesir Kuvayi Milliye Mehteran Takımı’nın performansı ile renklendi. Düğün alanını dolduran yüzlerce vatandaş, mehter marşlarını büyük bir ilgiyle dinledi. Mehter takımının sergilediği performans, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Sünnet çocuğu Alparslan Emin Bilir, mehter çalarken sahneye çıkarak konuklara teşekkür etti.

Emin Bilir’den teşekkür mesajı

Sünnet töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Emin Bilir, etkinlikte bulunan tüm misafirlere teşekkür ederek, “Burhaniye halkına ve tüm konuklarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Yıllar önce oğlum Ezer Bilir’in sünneti için Burhaniye’ye mehter getirmiştim ve ilçede bunu yapan ilk kişi olmuştum. Şimdi Allah’ın izniyle, torunum Alparslan Emir Bilir için de mehter getirdim” şeklinde konuştu.