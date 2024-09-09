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Arama çalışmalarına katılan helikopterden alınan görüntülerde, Narin'in cansız bedeninin taşındığı kırmızı otomobilin mahallede park halinde olduğu tespit edildi. 25 Ağustos'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopter tarafından kaydedilen görüntülerde, N.B. isimli şahsın Salim Güran’ın otomobilinden Narin’in cesedini aldığı anlar ortaya çıktı.

Belediyeden açıklama! "Şahan'ın villasına tel örgü nedeni ile giremedik"

Belediyeden açıklama! "Şahan'ın villasına tel örgü nedeni ile giremedik"

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedi, arama çalışmalarının 19'uncu gününde bulundu. Küçük kızın cesedi, Eğertutmaz Deresi’nde, çuval içinde ve taşlarla kapatılmış olarak gizlenmiş halde keşfedildi. Narin’in cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından sabah saatlerinde mahalle mezarlığına defnedildi.

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