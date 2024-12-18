Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, seçim vaatlerinden biri olan "Halk Market" projesini başlatmak için çalışmaları hızla sürdürüyor. Burhaniye 8 Eylül Stadı çevresindeki belediyeye ait dükkanlarda açılacak olan Halk Market, vatandaşlara uygun fiyatlarla gıda sunmayı amaçlıyor. Başkan Deveciler, proje çalışmalarını yerinde inceledi.

Halk Market’in hizmet alanı ve ürün çeşidi

Halk Market, toplamda 210 m² alana sahip olacak ve 180 m²’lik satış alanında birçok farklı ürün yer alacak. Kasap, şarküteri, bakliyat, zeytin, hijyen ürünleri ve unlu mamuller gibi ürünler, piyasa koşullarına göre daha uygun fiyatlarla Burhaniyelilerin hizmetine sunulacak.

Ekonomik zorluklara karşı sosyal bir adım

Başkan Deveciler, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, ekonomik olarak zor bir dönemden geçildiğini belirterek, “Çalışanından emeklisine, gencinden yaşlısına herkesin hayat mücadelesi verdiği bir dönemdeyiz. Bu nedenle hemşehrilerimizin sağlıklı ve güvenilir gıdaya daha kolay ulaşabilmesi için Halk Market’i açıyoruz. Vatandaşlarımızı sağlıklı ve güvenli gıda ile buluşturup, alışverişlerinde bir nebze nefes aldıracağız” ifadelerini kullandı.

Proje süreci ve gelecek planları

Halk Market projesi, Başkan Deveciler’in seçim vaatlerinden biri olarak aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu projenin Burhaniye’deki ekonomik yaşama katkı sağlaması ve vatandaşlara daha uygun fiyatlarla gıda sunulması bekleniyor.