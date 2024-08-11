Burhaniye Ören’deki Adramytteion Kazı Evi’nde gerçekleşen açılış konseriyle 2. Uluslararası ADRA’FEST başladı. Etkinliğe Burhaniye Kaymakamı c Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ünal Bayhan ve diğer yetkililer ile yüzlerce sanatsever katıldı.

Etkinlikte sanat ve müzik şöleni

Açılış konuşmasını Dr. Hüseyin Murat Özgen’in yaptığı etkinlik, keman virtüözü Cihat Aşkın’ın öncülüğündeki etkileyici performanslarla devam etti. Cihat Aşkın ve Berkay Cantürk (keman), Barış Kerem Bahar (viyola), Esin Taşkın (çello), Sela Can Dökmeci (kontrbas), Ela Talay (arp) ve Mesut Çaşka (ud) sanatseverlere unutulmaz bir müzik deneyimi sundu.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Cihat Aşkın’a çiçek takdim ederken, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna da genç müzisyen Ela Talay’a çiçek sundu.

Festivalin programı ve teması

9-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında Balıkesir Körfez Bölgesi’nde düzenlenecek festival, 20 konserle sanatsal ve kültürel bir şölen sunacak. Burhaniye’de gerçekleştirilecek 9 konser, bölgeye büyük bir canlılık kazandıracak.

Keman virtüözü Cihat Aşkın’ın sanat yönetiminde gerçekleşen festival, genç müzisyenler ve ünlü sanatçıları bir araya getiriyor. Festivalin “dönüşüm” teması, antik alanlar ve zeytinyağı işletmeleri gibi mekanlarda düzenlenecek konserlerle bölgenin kültürel zenginliğini vurgulayacak.