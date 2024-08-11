Son dönemde Türkiye elektrikli araç pazarında dikkat çekici bir büyüme yaşanıyor. Çinli elektrikli araç üreticisi BYD’nin Türkiye'ye yaptığı yatırımın ardından, bir başka Çinli marka olan Chery'nin de benzer adımlar atması gündemde. Bu gelişmeler, Türkiye'nin elektrikli araç üretim ve kullanımında önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

Elektrikli araç kullanımında yüzde 350 artış

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (EPDK) Haziran ayına ilişkin "Şarj Hizmetleri Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, Türkiye'deki elektrikli araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 350 oranında bir artış gösterdi. Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Başkanı Mehmet Torun, “Gelen üretim yatırımlarına baktığımızda Türkiye, elektrikli otomobil üretim ve kullanımında önemli bir ülke olma yolunda ilerliyor” şeklinde değerlendirdi.

Şarj noktalarında yüzde 240 artış

Rapora göre, Türkiye'deki toplam şarj noktası sayısı da bir yılda yüzde 240 artarak 20 bin 65’e ulaştı. Elektrikli araç sayısındaki artışla paralel olarak, şarj altyapısındaki bu genişleme, elektrikli araç kullanımının daha da yaygınlaşmasına olanak tanıyor.

Türkiye'nin geleceği

BYD’nin Türkiye'ye yaptığı yatırım ve yerli üreticilere sağlanan vergi indirimleri, elektrikli araç sektöründeki ilgiyi artırdı. EGOD Başkanı Torun, “BYD’den sonra Chery markası da Türkiye’de yatırımı konuşuyor. Bu süreç devam ederse Türkiye, elektrikli araç üretimi ve kullanımında Avrupa’nın en önemli ülkelerinden biri olabilir,” diye konuştu.

Ege Bölgesi için teşvik önerileri

İzmir ve Ege Bölgesi'nin, gelişmiş otomotiv tecrübesi ve nitelikli iş gücü ile otomotiv yatırımları için cazip bir bölge olduğunu belirten Torun, bu sebeple bölgeye özel teşvik programları hazırlanması gerektiğini vurguladı. Bu teşviklerin, bölgeye daha fazla otomotiv firması çekebileceğini ifade etti.

Elektrikli araç kullanımını teşvik etmek için son kullanıcıya yönelik vergilerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Torun, “Elektrikli araçlar, içten yanmalı araçlara göre fiyat anlamında daha ulaşılabilir olsa da yüksek vergiler nedeniyle maliyetli olabiliyor. Vergilerin düşürülmesi, elektrikli araçların daha geniş kitleler tarafından kullanılmasını sağlayacaktır” diyerek sözlerini noktaladı.