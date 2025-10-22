İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Doğançay Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, tüp patlaması sonucu bir ev tamamen yıkıldı. Olayda evde bulunan bir kişi ağır yaralandı.

Çevrede büyük panik yaşanırken, patlamanın sesi ilçenin birçok noktasından duyuldu.

Ekipler bölgeye sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Yaralı kişi enkaz altından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler bölgede yangın ve ikinci bir patlama riski olup olmadığını kontrol ediyor.