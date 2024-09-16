Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçedeki yolların bakım ve onarımını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Ören Mahallesi'nden Bahçelievler'e kadar birçok bölgede parke taş tamiratı ve altyapı iyileştirmeleri gerçekleştiriyor.

Mahallelerde yoğun çalışma

Burhaniye'deki birçok mahallede yol bakım ve onarım çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda, Ören Mahallesi Halide Edip Caddesi, Bahçelievler Mahallesi 2760. ve 2770 Sokakları, Geriş Mahallesi Küçükgeriş Caddesi ve Gücüm Sokağı, Hürriyet Mahallesi Yurt Caddesi ve 271. Sokak, Kocacami Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı, Mahkeme Mahallesi Yılmaz Akpınar Bulvarı ve Sübeylidere Kırsal Mahallesi'nde parke taş tamiratları gerçekleştirildi.

Altyapı ve estetik düzenlemeler

Karınca Deresi kenarında yürüyüş ve bisiklet yolu çalışmaları hızla devam ederken, yolun aydınlatma lambalarının montajı da tamamlandı. Ayrıca, Bahçelievler Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı’nda bulunan Erkek Öğrenci Yurdu önünde parke taş ve yağmur kanalı yapım çalışmaları yürütülüyor.

Kanal temizleme ve asfalt yama

Organize Sanayi Bölgesi yanındaki kanal temizleme çalışmaları başarıyla tamamlandı. Bahçelievler Mahallesi 2765. Sokak’ta asfalt yama işlemleri ve Pelitköy Gadana mevkiinde yol düzenleme çalışmaları titizlikle gerçekleştiriliyor.

Ulaşım güvenliği ve konfor

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlanan program çerçevesinde yürütülen bu kapsamlı çalışmalarla vatandaşların ulaşım güvenliğini ve konforunu artırmayı hedefliyor. Çalışmaların hızlı ve etkili bir şekilde tamamlanması, ilçedeki yol sorunlarını minimuma indirgemeyi amaçlıyor.