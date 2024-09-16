Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Diyarbakır'da taziyeye katılan iki ailenin bulunduğu minibüsün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, biri ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın detayları

Olay, Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki Kurşunlu Mahallesi köprülü kavşağının altında, 15 Eylül 2024 sabah saatlerinde gerçekleşti. Diyarbakır'dan Bursa'ya dönen iki ailenin içinde bulunduğu minibüs, Mehmet Nur Kaplan (49) tarafından yönetiliyordu. Kaplan’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle minibüs, yolun bariyerlerine çarptı ve ciddi şekilde hasar gördü.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kazada, minibüs içinde bulunan 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Muhammet Mahmut Sudey Gündüz’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından İnegöl Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.