Her yıl ülke genelinde 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası, Burhaniye’de Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in zabıta personelini ziyaret etmesiyle kutlandı.

Kutlamaya tatlı başlangıç

Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen etkinlikte, Başkan Deveciler’in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban, Ayten Tuna ve Tamer Midilli ile Burhaniye Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil de yer aldı. Zabıta personeline baklava ikram eden Başkan Deveciler, onların bu özel gününü kutladı.

"Çalışmalarınızı takdir ediyorum"

Başkan Deveciler, ziyarette yaptığı konuşmada, "Burhaniye Belediyesi'ni her koşulda özveri ile temsil ediyorsunuz. Güvenliği ve huzuru sağlamakta etkin rol alıyorsunuz. Vatandaşımızın huzur ve mutluluğu için gündüz gece demeden emek döküyor, büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Vermiş olduğunuz emekler ve yapmış olduğunuz çalışmaları takdir ediyorum," dedi. Başkan, zabıta teşkilatına yönelik başarı temennilerinde bulunarak, “Tüm çalışma arkadaşlarımın bu özel gününü canı gönülden kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum," şeklinde konuştu.