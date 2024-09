Beşiktaş'tan ayrılan Omar Colley, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalarda, ayrılış sürecini ve Beşiktaş'ta yaşadığı anıları anlattı.

Colley, Beşiktaş'tan neden ayrıldığı sorusuna, "Bu güzel bir soru. Ben de kendime neden ayrıldığımı sordum. Futbolda bazen beklenmedik durumlar olabilir. İlk başta planın bir parçasıydım ve her maçta süre alıyordum. Ancak daha sonra kulüp bazı oyuncularla yollarını ayırdı. PAOK'tan gelen teklif sonrası geleceğimi düşünmek zorundaydım. Sezon sonunda sözleşmem bitecekti ve kulüp yenilemeyi düşünmediğini söyledi. Bu nedenle bir çözüm bulmalıydım ve iki taraf da süreci iyi yönetti," şeklinde yanıt verdi.

Beşiktaş'ta geçirdiği süreyi de değerlendiren Colley, "Beşiktaş'ta her zaman iyi vakit geçirdim. Başkanla, eski başkanla, teknik ekiple ve takım arkadaşlarımla iyi anlaştım. Kırgınlığım yok ve bu kulüp için her zaman iyi şeyler düşüneceğim. Beşiktaş'ı her zaman destekleyeceğim çünkü kariyerimin en güzel anılarını burada yaşadım. Hepsine başarılar diliyorum," ifadelerini kullandı.