14-15 Aralık tarihlerinde Balıkesir’de gerçekleştirilen Küçükler İl Birinciliği Satranç Turnuvası, Burhaniyeli sporcuların üstün performansıyla sona erdi. 7-11 yaş grubu kategorilerinde Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda yapılan turnuvada, Burhaniyeli genç yetenekler 3 kategoride kupa ve madalyalarla döndü.

Turnuvada Burhaniyeli sporcuların başarısı

Balıkesir'de düzenlenen Küçükler İl Birinciliği Satranç Turnuvası, 5 ayrı yaş grubunda kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Burhaniyeli sporcular, katıldıkları 7, 8, 9, 10 ve 11 yaş gruplarında sergiledikleri üstün performansla göz doldurdu. 3 farklı kategoride şampiyonluk elde eden Burhaniye temsilcileri, hem kupa hem de madalyalarla turnuvayı başarıyla tamamladı. Turnuvada dikkat çeken bu başarı, Burhaniye'de satranç sporuna olan ilginin ve verilen emeğin bir göstergesi oldu.

Başkan Ali Kemal Deveciler’den teşekkür mesajı

Turnuva sonrasında bir açıklama yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, turnuvada başarılı olan sporcuları tebrik ederek, "Burhaniye Belediyesi olarak, gençlerimizi her zaman destekliyoruz. Düzenlenen bu turnuvalarda Burhaniyemizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi. Deveciler, sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerini vurgularken, Burhaniye'nin sporda da adından söz ettirmeye devam edeceğini belirtti.