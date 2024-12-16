Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta ağırladığı Trabzonspor’u son dakikalarda bulduğu golle 4-3 mağlup etti. Karşılaşma, yüksek temposu ve heyecan dolu anlarıyla futbolseverlere unutulmaz bir maç yaşattı.

Maç hızlı başladı ve 8. dakikada Dries Mertens, Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi. Trabzonspor ise 16. dakikada Ozan Tufan’ın golüyle skoru 1-1’e getirdi. 29. dakikada Yunus Akgün, harika bir vuruşla Galatasaray’ı yeniden öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Trabzonspor, Simon Banza’nın 51. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı. 55. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ozan Tufan, Trabzonspor’u 3-2 öne geçirdi. Ancak Galatasaray, 63. dakikada Batshuayi’nin penaltıdan attığı golle skoru eşitledi.

Maçın son anlarında, 90+8. dakikada Michy Batshuayi, attığı golle Galatasaray’a galibiyeti getirdi ve karşılaşma 4-3 sona erdi.

Yunus Akgün’den tarihi performans

Yunus Akgün, Trabzonspor karşısında bir gol ve bir asistle etkileyici bir performans sergileyerek Selçuk İnan’dan bu yana Süper Lig’de Galatasaray formasıyla Trabzonspor’a karşı gol ve asist yapan ilk Türk oyuncu oldu.

Liderlik yolunda önemli bir galibiyet

Bu galibiyetle Galatasaray puanını 41’e çıkarırken, Trabzonspor 16 puanda kaldı. Galatasaray, bu sonuçla Süper Lig’de liderlik yarışında önemli bir avantaj elde etti.

İlk 11’ler

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sallai, Mertens, Yunus, Berkan, Sara, Jelert, Torreira, Abdülkerim, Barış

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza