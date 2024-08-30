34. Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali, ikinci gününde de çeşitli etkinliklerle hız kesmeden devam ediyor. Festival, Burhaniyelileri bir araya getirerek dört farklı noktada renkli anlara sahne oldu.

"Dar Zamanlarda Gazetecilik"

Araştırmacı Gazeteci-Yazar Murat Ağırel, festivalin ikinci gününde “Dar Zamanlarda Gazeteciliği” anlatarak Uğur Mumcu gazeteciliğinin önemini vurguladı. Ağırel, konuşmasında gazeteciliğin cesaret ve haysiyetle sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Söyleşinin ardından Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve 22. Dönem CHP Zonguldak Milletvekili Harun Akın, Ağırel’e teşekkür hediyesini takdim etti.

Halk müziği ile unutulmaz bir gece

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Sanatçısı Osman Çiçek ve ekibi, sahnede Burhaniyelilere unutulmayacak bir halk müziği gecesi yaşattı. Etkinliğin sonunda, Burhaniye Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil ve belediye meclis üyeleri, sanatçıya teşekkür hediyesi verdi.

İskele Meydanı’nda renkli anlar

İskele Meydanı’nda kurulan sahnede, Keçiören Belediyesi’nin Gençlik Halk Oyunları Dans Topluluğu’nun gösterileri geceye renk kattı. Anadolu’nun çeşitli yörelerinden sergilenen halk oyunları, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Anıl Aydınlıgil Duran ve ekibi, müzik performanslarıyla eğlenceyi doruğa çıkardı.

Uğur Mumcu "Unutma Bizi" oyunu ile anıldı

Uğur Mumcu’nun hayatını konu alan 'Unutma Bizi' tiyatro oyunu, Ören Amfi Tiyatro’da sahnelendi. Levent Üzümcü Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun, büyük ilgi gördü. Oyuncular Orhan Aydın ve Levent Üzümcü’nün performansları, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Rock müziğin sevilen ismi Fatma Turgut, Ören Sahili’nde sevenleriyle buluştu. Konserde, Turgut’un seslendirdiği "Pembe Mezarlık", "Böyle Gitme" gibi şarkılar büyük beğeni topladı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, sahneye çıkarak Turgut’a teşekkür hediyesini verdi ve festivale katılımlarından dolayı tüm Burhaniyelilere teşekkür etti.