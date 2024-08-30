Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen tahliye edilmeyen Hatay Milletvekili Can Atalay’la ilgili tartışmalara ilişin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş “Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) bize yazdığı bir metin yok” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili olarak seçilen Can Atalay’ın durumu için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) yeniden olağanüstü toplantıya çağırma kararı almıştı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 10 Eylül’de yapılacak toplantının Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin “yok hükmünde” olduğuna karar veren AYM kararına dayandırılacağını açıklamıştı.

Gezi Parkı davasından tutuklu bulunan ve AYM kararına rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay’la ilgili AK Parti cephesinden açıklama yapıldı. Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Bizim prosedürlerimiz içerisinde Anayasa Mahkemesi'nin bize yazdığı bir metin yok. Anayasa Mahkemesi'nin hangi kararını okutacağız?” dedi.

Milletvekilliği haklarının iade edilip edilmeyeceği belirsiz

Can Atalay'ın milletvekilliği, Gezi Davası'ndaki “mahkûmiyet” kararının Yargıtay tarafından onanmasının ardından, TBMM Genel Kurulu’nda 30 Ocak'ta düşürülmüştü.

AYM’nin 1 Ağustos'ta yayımlanan gerekçeli kararında ise Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin geçersiz olduğu ifade edilmişti.

Bu kararın ardından, Atalay’ın milletvekilliği haklarının yeniden iade edilip edilmeyeceği konusundaki belirsizlik sürüyor.