8 Eylül 1922'deki düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü, Burhaniye'de yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gün boyu süren programlar, yerel yöneticiler ve halkın geniş katılımıyla gerçekleşti.

Çelenk Töreniyle başlangıç

Kurtuluş günü törenleri, sabah saatlerinde Kuva-yi Milliye Anıtı'nda düzenlenen çelenk koyma töreniyle başladı. Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkan Vekili Ayten Tuna, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Yusuf Kaya tarafından anıta çelenk bırakıldı. Bu anlamlı anma törenine Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Ünal Bayhan, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş ve belediye başkan yardımcıları da katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda resmi törenler

Çelenk töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda resmi gösteri törenlerine geçildi. Belediye Başkan Vekili Ayten Tuna, günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma yaparak, "Yiğit ordunun neferleri olarak her karışı milli mücadele kokan, şehit kanları ile sulanan bu topraklarda, Atatürk’ün açtığı yolda gösterdiği hedefe yürümekten asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz bu büyük mirası Ali Çetinkaya komutasında kurtuluş destanı yazan atalarımızdan devraldık." dedi.

Eğlenceli etkinlikler ve kutlamalar

Kutlama programı, bisiklet geçiş töreni, şiir, halk oyunları, bando ve spor gösterileriyle devam etti. Alanı dolduran Burhaniyeliler, etkinlikleri büyük bir ilgiyle izledi. Program, sivil ve resmi araçların geçişi ve protokolün selamlamasıyla sona erdi.

Akşam etkinlikleriyle devam edecek

Kutlamalar, akşam saatlerinde Burhaniye Belediyesinin Cumhuriyet Meydanı’nda düzenleyeceği Uluslararası Dans Gösterileri ve MOD10 Konseri ile devam edecek. Bu etkinlikler, 102. yıl heyecanını alanlarda yaşatacak.