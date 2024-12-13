Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa'da mahkeme salonunda duruşma sırasında iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yaralanan iki jandarma personelinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Bursa Adalet Sarayı’nda 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sırasında, 11.00 sıralarında iddiaya göre müştekinin babası tarafından iki sanığa ateş açıldı.

Duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, jandarma ve polis ekipleri saldırgana müdahale etti.

İhbarla adliye binasına çok sayıda ambulans ve takviye ekip sevk edilirken, adliye binası boşaltıldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Bakan Memişoğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bursa Adalet Sarayı'nda duruşma sırasında kişisel husumete bağlı silahlı saldırı yaşandığını anımsatan Memişoğlu, şöyle konuştu:

"İki ölü var. İki de jandarmamız yaralandı. Jandarmalarımızın durumu ağır. İki jandarmamıza müdahale yapılıyor. Allah şifalarını versin, yardımcı olsun diyoruz. Elim bir olay. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Adli süreç devam ediyor. Başsavcılığımız ve adliyemiz... Çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah jandarmalarımız hayata tutunurlar. Durumlarının ağır olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bir daha böyle olaylar yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız."