Göztepe, pazar günü oynayacakları Hatayspor maçı öncesinde hakem Atilla Karaoğlan’a ilişkin Hatayspor’un yaptığı açıklamalara sert bir yanıt verdi. Hatayspor, Karaoğlan’ın daha önce Antalyaspor maçında tartışmalı kararlara imza attığını savunarak, Göztepe karşısında adil bir yönetim görmek istediklerini dile getirmişti.

Göztepe cephesi ise bu açıklamalara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Kabak tadı verdi"

"İlk yarının son haftalarına yaklaşmış olmamıza rağmen her maç öncesinde rakiplerimiz tarafından hakemleri etkilemek amacıyla yapılan açıklamalar artık kabak tadı vermeye başladı. Bu tür söylemlerin Türk futbolunun gelişimine hiçbir katkı sağlamadığı açıkça görülmektedir. Bu açıklamaların ardından aleyhimize verilen kararlar, eşit şartlarda mücadele etmemizi engellemektedir. Artık bu durumun tekrarlanmamasını ve futbolun yalnızca yeşil sahada oynanıp orada sonuçlanmasını istiyoruz."

Futbolun iklimi geriliyor

Son dönemde Süper Lig’de maç öncesi hakemler üzerine yapılan açıklamalar, kulüpler arasında tansiyonun yükselmesine neden oluyor. Göztepe, açıklamasında bu tür söylemlerin Türk futbolunun gelişimine zarar verdiğini vurgularken, Hatayspor’un eleştirilerinin ardından hakemlerin baskı altında kalabileceğine dair endişelerini dile getirdi.

Hatayspor ne paylaşmıştı?

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor'da yönetim, sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımlayarak, Göztepe maçına atanan hakem Atilla Karaoğlan’ın daha önce oynanan Antalyaspor maçında yaptığı hatalara dikkat çekti.

Antalyaspor maçında verilen kırmızı kartın ardından maçın 3-2 kaybedildiğine değinilen açıklamada, "Takımımızın bu hafta Göztepe ile oynayacağı karşılaşmaya maçın hakemi olarak Atilla Karaoğlan atanmıştır. Bilindiği üzere Atilla Karaoğlan, 25 Ağustos tarihinde deplasmanda oynadığımız Antalyaspor maçının da hakemi olup, ilk yarısı 0-2 üstünlüğümüzle sonuçlanan müsabakada devre arası stadyum koridorunda Antalyaspor yöneticileri tarafından tehdit ve darp edilmiş, bu hadise de maçın ikinci devresine sirayet etmiş ve sonuç olarak lehimize verilmeyen penaltılar, futbolcumuza haksız verilen kırmızı kart ile karşılaşma 3-2 mağlubiyetimizle sonuçlanmıştır. Atilla Karaoğlan ve maçta görev alacak diğer hakemlerimize sesleniyoruz, hata tanımı ile geçiştirilemeyecek hakem yaklaşımlarına sabrımız kalmadı, sahada kayıtsız şartsız adalet görmek istiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'ndan beklentimiz, ilk yarının son dönemecine girdiğimiz haftalarda bu zorunluluk ve sorumluluğun takım, kulüp fark etmeksizin yerine getirilmesidir. Tüm muhatapların dikkatine sunuyoruz” denildi.