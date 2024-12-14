Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çakabey Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Esnaf Buluşması" etkinliğinde ilçenin esnafıyla bir araya geldi. Denizli, esnafın sorun, talep ve önerilerini dinleyerek, çözüm yolları üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Esnafın sorunları ve çözüm önerileri ele alındı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Çeşme Belediyesi, halk ve esnaf buluşmalarıyla vatandaşların sorunlarına yakından çözüm arıyor. Başkan Denizli’nin öncülüğünde düzenlenen bu etkinlikte, esnafın yaşadığı sorunlar masaya yatırıldı. Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, belediye başkan yardımcıları ve müdürlerin de katıldığı toplantıda, temizlik hizmetlerinden kültür turizmine kadar birçok konu tartışıldı.

Denizli, yaptığı konuşmada, esnafın sürece dahil olmasının çözümün daha güçlü ve verimli hale gelmesini sağladığını belirterek, “Geçmişte yaptıklarımızı değerlendirmek ve gelecekte izleyeceğimiz yol haritasını belirlemek için bir araya geldik” dedi.

Çeşme’nin çehresi değişiyor

Toplantının dikkat çeken konularından biri, Çeşme’nin mimari estetiğini korumak ve geliştirmek amacıyla hazırlanan “Kentsel Tasarım Rehberi” oldu. Başkan Denizli, bu rehberin mimarlar tarafından hazırlandığını ve kent dokusuyla uyumlu bir çevre düzenlemesi için önemli bir adım olduğunu vurguladı. “Amacımız, Çeşme’nin estetiğini koruyarak daha yaşanabilir bir şehir inşa etmek” dedi.

Buluşmada, esnafın temizlik hizmetlerinden beklentileri ve kültür turizmini artırmaya yönelik önerileri de değerlendirildi. Başkan Denizli, turizmin sadece yaz aylarıyla sınırlı kalmaması için yapılacak projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.