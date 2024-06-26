Bursa'da 1 milyon 192 bin kişinin riskli yapılarda ikamet ettiğini belirten YDDMD Bursa Şube Başkanı Serkan Işık, şehrin 6,5 büyüklüğünde bir depreme dayanamayacağını ifade etti.

Yapı stoku 1950'den bu yana yenilenmedi

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Bursa Şube Başkanı Serkan Işık, yaklaşık 8 aydır süren saha çalışmaları sonucunda, Bursa'nın risk analizini çıkardıklarını belirtti. Bakanlığın verilerini kullanarak, 53 kişilik ekiple gerçekleştirilen bu çalışmalarda Bursa'nın kentsel dönüşüm ihtiyacı açıkça ortaya kondu. Başkan Işık, "Bursa'nın yapı stoku 1950'den bu yana yenilenmedi. Çarpık kentleşme ve yetersiz altyapı, şehirde olası bir depremin yıkıcı etkilerini artırıyor," dedi.

Sıvılaşma oranı yüzde 70

Bursa'nın birçok aktif fay hattı üzerinde bulunduğuna dikkat çeken Işık, sıvılaşma oranının yüzde 70 olduğunu vurguladı. "Balıkesir'in sıvılaşma oranı yüzde 35 iken, Bursa'nın yüzde 70'dir. Bu oran, şehrin deprem riskini ciddi şekilde artırıyor. İznik ve Gemlik faylarının kırılması durumunda 7,7 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor," şeklinde konuştu.

Bursa’nın kentsel dönüşüme ihtiyacı büyük

Işık, Bursa'da 31 Aralık 2017 öncesi yapılmış ve inşaatı tamamlanmış yapıların büyük bir kısmının çürük olduğunu belirtti. "Yapı kayıt belgelerine göre, 90 bin 385 başvurunun yüzde 50'si Nilüfer ilçesinden. Bu da yaklaşık 271 bin 155 kişinin mühendislik hizmeti almayan binalarda yaşadığını gösteriyor. 3,5 milyonluk Bursa nüfusunun 1 milyon 192 bin kişisi riskli yapılarda ikamet ediyor," dedi.

"Bursa 6,5 büyüklüğündeki depreme dayanamaz"

Işık, siyasilerin seçim öncesi kentsel dönüşüm vaadinde bulunduklarını, ancak bu konuda somut adımlar atılmadığını eleştirdi. "Bursa, 6,5 büyüklüğündeki bir depreme dayanamaz. Fay hatlarındaki belediye başkanlarının bu durumu ciddiye alarak acil önlem alması gerekiyor," şeklinde uyardı.

Sanayi bölgelerinde deprem riski büyük

Işık, Bursa'nın sanayi bölgelerinin depreme karşı savunmasız olduğunu belirterek, "Sanayi bölgelerinin yüzde 45'i 1960'lı yıllarda inşa edilmiş. Deprem, su ve yemek kadar hayati bir öncelik olmalı. Bursa, Hatay gibi iki büyük deprem görmüş bir şehir. Geçmişteki hatalardan ders çıkarmalıyız," dedi.