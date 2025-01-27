Saat 13.43'te, merkez üssü Bursa’nın Nilüfer ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Uzmanlar, bölgenin daha büyük bir depreme hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyardı.

AFAD ve valilikten ilk açıklamalar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 9,74 kilometre derinlikte gerçekleştiğini belirtti. Bursa Valiliği ise yaptığı açıklamada, “Merkez üssü Nilüfer ilçemiz olan depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir” ifadelerini kullandı.

Deprem sonrasında sokağa çıkan vatandaşların cep telefonlarıyla yakınlarını aradığı gözlemlendi.

“Büyük bir deprem kapıda, hazırlıklı olun”

CNN TÜRK yayınına katılan Prof. Dr. Süleyman Pampal, Bursa ovasının altında yer alan fay hattının 7.5 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini belirtti. Pampal, şu ifadeleri kullandı:

“Bursa, güney kolun ortasında, kötü zemin üzerinde kurulmuş bir şehir. 1065 ve 1855 yıllarında yaşanan büyük depremlerle yıkılmış bir geçmişi var. Fay hattı, doğanın kanunu gereği kırılacak. Gün ya da ay veremesek de alarm zilleri çalıyor.”

Depremin şiddetli hissedilmesinin nedenleri neler?

Prof. Dr. Pampal, depremlerin şiddetli hissedilmesine neden olan faktörleri sıraladı:

Fay hattına olan yakınlık,

Deprem odağının yeryüzüne mesafesi,

Bulunulan zeminin kalitesi.

Zemin kalitesinin ivmeyi 3-4 kat artırabileceğini vurgulayan Pampal, kötü zeminlerde yaşayan vatandaşların bu riske karşı dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Bursa’da depremler alarm veriyor

Son dönemde sık sık meydana gelen sarsıntılara dikkat çeken Pampal, “Bursa ve çevresi deprem riskinin yüksek olduğu bir bölge. Özellikle İznik ve Bursa’nın ilk kırılacak yerlerden biri olması bekleniyor” dedi.