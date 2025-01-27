Bursa'da 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem, İstanbul başta olmak üzere birçok çevre ilde hissedildi. Korkutan deprem sonrası açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisi ve Deprem Uzmanı Aysun Aykan, bölgedeki deprem riskine dikkat çekti. Aykan, Kayapa-Yenişehir Fayı'nın 7'nin üzerinde bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

624 yıllık suskunluk: Tehlike kapıda mı?

Aysun Aykan, Bursa'nın tarihi deprem kayıtlarına işaret ederek, bölgedeki en son büyük depremin 1855'te meydana geldiğini hatırlattı. O dönemde Ulu Cami'nin iki kubbesi dahil, 150 caminin minareleri, pek çok resmi yapı ve konut yıkılmış, şehirde yangınlar çıkmıştı.

Aykan, yeni yapılan çalışmalara göre Bursa şehir merkezinden geçen ve daha önce diri fay haritasında yer almayan Kayapa-Yenişehir Fayı'nın (KYF) keşfedildiğini belirtti. "1400 yılındaki depremin ardından geçen 624 yıl, fayın büyük bir hareket için enerji biriktirdiğini gösteriyor. Potansiyel bir deprem 7'nin üzerinde olabilir," dedi.

"Fay hattı üzerindeki yapılar tehlike saçıyor"

Aykan, Bursa'nın neredeyse tüm ilçelerinin sınırlarından geçen fay hatlarının bulunduğuna dikkat çekti. Ancak bu fay hatları üzerindeki yapılaşma riskine vurgu yaparak şu açıklamada bulundu:

"Kaç binanın fay hattı üzerinde olduğunun tespiti çok önemli. Ayrıca Bursa'da afet risklerini içeren mikro bölgeleme çalışmalarının yapılmamış olması büyük bir eksiklik. Fay hatları üzerindeki yapıların derhal boşaltılması gerekiyor."