Kadıköy’de Şans Göztepe’nin Yanında Değildi

Süper Lig’in 21. haftasında Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-2 yenilerek üst sıralar için kritik bir mücadeleyi kaybetti. İlk yarıda yakaladığı net fırsatları değerlendiremeyen İzmir ekibi, ikinci yarıda kalesinde gördüğü hızlı gollerle sahadan puansız ayrıldı.

İlk yarıdaki kaçan fırsatlar

Maça etkili başlayan Göztepe, özellikle ilk yarıda Fenerbahçe karşısında net pozisyonlar yakaladı. Brezilyalı oyuncu Juan Silva’nın 25. dakikada attığı golle öne geçen sarı-kırmızılılar, 36 ve 38. dakikalarda Djalma Silva ve David Tijanic’le iki önemli fırsattan yararlanamadı.

İkinci yarıdaki hızlı goller

Fenerbahçe, ikinci yarıya hızlı başlayarak 14 dakikada üç gol kaydetti. Bu süreçte En-Nesyri’nin iki golü ve Oğuz Aydın’ın şutuyla Göztepe savunması sarsıldı. Bu goller, İzmir ekibinin oyun üzerindeki hakimiyetini kaybetmesine neden oldu.

Miroshi’nin golü umut getirdi

82. dakikada Miroshi’nin golüyle fark bire inse de Göztepe, beraberlik için aradığı fırsatları bulamadı. Heliton’un röveşatası ve Ahmed Ildız’ın uzatma dakikalarındaki frikik şansı değerlendirilmedi.

Stanimir Stoilov: “En iyi ilk yarı performansımızdı”

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Stanimir Stoilov, “Özellikle ilk yarıda çok iyi bir oyun sergiledik. Ancak girdiğimiz pozisyonları gole çeviremedik. Fenerbahçe gibi bir takıma karşı bu tür hatalar, ikinci yarıda cezalandırılıyor. Yine de takımın genel performansından memnunum, ancak gelişmeye devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Hakem kararlarına tepki

Maç sonunda Göztepe cephesi, Fenerbahçe’nin üçüncü golü öncesinde faul yapıldığını savunarak hakem Atilla Karaoğlan’ın yönetimine tepki gösterdi.