Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan açıklamaya göre, toplamda 8 sefer gerçekleştirilemeyecek.

İptal edilen seferler arasında, saat 09.30’da Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya) ile Armutlu (İhlas) seferleri yer alıyor. Ayrıca, saat 10.00'da Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'da İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ile 12.55’te Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.

Daha önceki seferlerden, saat 07.00’deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.00’deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı. Yolcuların, iptaller hakkında bilgi almak için BUDO’nun internet sayfasını ziyaret etmeleri öneriliyor.