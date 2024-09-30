Kaza, M.G. yönetimindeki 27 AZJ 035 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün, TEM Otoyolu Karakütük Mahallesi civarında ilerleyen, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir tıra arkadan çarpması sonucu gerçekleşti.
Kaza sonucu otobüsün sürücüsü M.G., muavin H.B., ve yolcular D.Z. ve S.A. yaralandı. Yaralılardan M.G., kaza sonrası otobüste sıkışarak zor durumda kalırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Editör: Sedef Didem Ezme