Bursa’nın Orhangazi ilçesi Akharem Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla atarak ters döndü. Kazada 2 kişi yaralanırken, zeytinyağı bidonları yola saçıldı.

Direksiyon hakimiyeti kaybedildi

Kaza, saat 24.00 sıralarında İznik’ten Gemlik istikametine gitmekte olan Adnan D. (61) yönetimindeki 16 ZD 257 plakalı otomobilin, Akharem Kavşağı’nı geçtikten sonra kontrolden çıkmasıyla meydana geldi. Otomobil savrularak takla attı ve ters döndü.

Sağlık ekipleri hızla müdahale etti

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücü Adnan D. ve yolcu Mümin Ali K.’ye (64) ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Yola saçılan zeytinyağı bidonları

Kazada otomobilin içerisinde taşınan bidonlarla zeytinyağı yola saçıldı. Olay sonrası, ters dönen araç nedeniyle trafik jandarma kontrolünde tek şeritten sağlandı. Aracın kaldırılmasının ardından yol tekrar normale döndü.

Jandarma soruşturma başlattı

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlatırken, sürücülere kavşaklarda ve yoğun trafik alanlarında dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.