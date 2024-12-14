Hatay'da Antakya-İskenderun yolu Karaali Mahallesi mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kavşakta çarpışma

Kaza, Antakya-İskenderun yolu üzerinde bulunan Karaali Mahallesi’ndeki bir kavşakta yaşandı. İki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralıların durumu iyi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla en yakın hastaneye sevk etti. İlk belirlemelere göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Yetkililer kaza bölgesinde inceleme başlatarak kazanın kesin nedenini belirlemek için çalışmalara başladı. Trafikte sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiği bir kez daha vurgulandı.