Bursa’nın Yenişehir ilçesinde dün sabah saatlerinde İznik yolunda meydana gelen kazada, iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kavşakta feci çarpışma

Alev A.K. yönetimindeki 26 AFV 175 plakalı otomobil, kavşağa giriş yaptığı sırada Hüseyin Şen’in kullandığı 16 H 4730 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, karşı yöne geçerek sinyalizasyon direğine çarptı.

Bir kişi hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki Serkan Yıldızhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü Hüseyin Şen ise ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazaya karışan diğer sürücü Alev A.K. gözaltına alındı. Alınan ifadesinin ardından sürücü serbest bırakıldı.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, kavşaklarda dikkatli olunması ve trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekerken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.