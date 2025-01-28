Bursa’nın Nilüfer ilçesinde sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar arasında büyük bir panik yaşandı.

Sarsıntının ardından uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı değerlendirmede dikkatleri Uluabat Fay Zonu'na çekerek önemli uyarılarda bulundu.

“Ne zaman deprem üretir bilmiyoruz”

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Nilüfer/Bursa’da 4,1 deprem oldu. Sağ yönlü Uluabat Fay Zonu içinde. Bu zon yavaş stres biriktiriyor. En son büyük depremi (7’den büyük) 1855 yılında oluşturdu. Büyük can ve mal kaybına sebep oldu. Bu fayların ne zaman deprem üreteceğini bilmiyoruz. Ayrıntılı incelenmesi gerekir." Sağlık Bakanlığı duyurdu! Aile hekimlerinin yönlendirmesi indirim sağlayacak