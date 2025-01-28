Samsun Limanı'ndaki Ceynak Samsunport Sanayi Rıhtımı'nda demirli bulunan Uçak Kardeşler-Menas isimli kuru yük gemisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu hızla yetkililere bildirdi. Gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda römorkör, sahil güvenlik ve deniz polisi ekibi sevk edildi.

Yangınla mücadele çalışmaları hızla başlatılırken, alevlerin geminin diğer bölümlerine sıçramaması için yoğun çaba harcandığı bildirildi.

Ekiplerin hem karadan hem denizden müdahaleyi sürdürdüğü yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.