Bursa’nın Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan geri dönüşüm fabrikası yangını, kısa sürede çevredeki dördüncü fabrikaya sıçradı. Yangının büyüklüğü, bölgedeki evlerin tamamen boşaltılmasına neden oldu ve trafik ekipleri Vakıfköy’e araç girişini kapattı.

Saat 10.00 sularında Özdemir Geri Dönüşüm tesisinde çıktığı, ardından MDN Home Tekstil’e sıçradığı öğrenildi. İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin zamanında yaptığı müdahale sonrası çalışanlar tahliye edilirken alevlerin, MDN Home Tekstil fabrikasının ve yanında bulunan tekstil firmalarının depolarındaki, strafor maddelerinin tutuşmasına yol açtığı açıklandı.

Alevler hızla yayılıyor

Yangın, geri dönüşüm fabrikasındaki hammaddelerin hızla tutuşmasıyla geniş bir alana yayıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için büyük bir çaba sarf ediyor. Ancak, alevler çevredeki kağıt, tekstil ve köpük fabrikalarına sıçrayarak bu tesislerin de yanmasına neden oldu.

Yangınla ilgili açıklamada bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çelebi Mehmet Mahallesi’nde geri dönüşümlerin olduğu yerde yangın çıktı. Kağıt deposunda. Alevler, yorgan yapıları, elyaflar ve süngerlerin olduğu depoya sıçrıyor. Yangın büyük ölçüne kontrol altına alındı. Yangının, elyaf fabrikası dışında, konutlara sıçraması önlendi. Elyaf fabrikasındaki çalışmalarda devam ediyor. Elyaf deposunda da sorun var. Yıldırım ve Büyükşehir Belediyesinin itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yangın üç fabrikayı etkiledi. Arkadaki evlerde tahliye olmadı. Arada koridor oluşturuldu. Orman Bölge Müdürlüğünden helikopter istendi” dedi.

Tedbirler ve müdahaleler devam ediyor

Yangının etkilerini azaltmak amacıyla bölgedeki tüm evler tedbiren boşaltıldı. Olay yerine sevk edilen çevik kuvvet ekipleri ve TOMA araçlarının yanı sıra, Tarım AŞ’nin sulama tankerleri ve itfaiye ekipleri hem karadan hem de havadan 40 metrelik merdivenlerle müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığı bildirildi.

Trafik kısıtlaması uygulandı

Bölgedeki yangın nedeniyle trafik ekipleri, Vakıfköy’e yalnızca söndürme ve görevli ekiplerin girişine izin verirken, diğer araçların girişini yasakladı. Olay yerinde yoğunluk ve güvenlik önlemleri artırıldı.