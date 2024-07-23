Mustafa Reşit Akçay yönetiminde zirveye oynamayı hedefleyen 3. Lig ekibi Karşıyaka, Trabzonspor’dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Kadir Bakırtaş’ı transfer etti. Genç futbolcu, Yomraspor, Karaman FK ve Çankaya FK maceralarının ardından yeşilkırmızılı renklere katıldı. Bordo-mavililer, Bakırtaş’ın sözleşmesine %50 sonradan satış payı maddesi eklemeyi tercih etti. Geçtiğimiz sezon Çankaya FK formasıyla 18 resmi karşılaşmada 1 gol atan Kadir, Karşıyaka’nın orta sahasını güçlendirecek.

Kombine bilet fiyatları açıklandı

Karşıyaka, iç saha maçları için kombine biletlerin fiyatlarını açıkladı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanacak karşılaşmaların sezonluk kombine bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

Maraton Üst Tribün: 1000 TL

Maraton Alt: 1500 TL

Numaralı Alt: 2500 TL

VIP A ve C: 6000 TL

VIP B: 10000 TL

Yönetim, bu fiyatlandırma ile taraftarlarının erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Karşıyaka’nın sezon planları

Karşıyaka, kadrosunu güçlendirerek yeni sezonda 3. Lig’de başarılı bir performans sergilemeyi amaçlıyor. Kadir Bakırtaş’ın transferi, takımın orta sahasını daha dinamik ve rekabetçi hale getirecek. Ayrıca, uygun fiyatlı kombine biletler taraftarların maçlara olan ilgisini artırmayı hedefliyor.