Olay, gece 00.30 sıralarında Akhisar Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu anne Fatma B. (33), 1,5 aylık bebeği Abdülkadir B.'ye mama verirken, mama bebeğin nefes borusuna kaçtı. Anne, bebeğinin nefes almakta güçlük çektiğini fark edince hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Sağlık ekipleri hızla müdahale etti

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Abdülkadir bebeğe ilk müdahaleyi yaparak, onu İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde bebeğin durumu stabil hale getirildi.

Bebeğin durumu iyi

Bebeğin sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, Abdülkadir'in iyi olduğu bildirildi. Bu olay, sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesinin hayat kurtarıcı önemini bir kez daha gözler önüne serdi.