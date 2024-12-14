Manisa İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin düzenli toplantılarının sonuncusu, 2024 yılının sonunda Kula ilçesinde yapıldı. Toplantıda, 2024-2025 eğitim öğretim yılı planlaması ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin detayları masaya yatırıldı.

Toplantının gündemi ve ayrıntılar

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli başkanlığında düzenlenen toplantıya ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Toplantıda şu başlıklar ele alındı: İl genelinde yürütülecek iş ve işlemler detaylıca görüşüldü. Yeni müfredat ve eğitimdeki yol haritası üzerinde duruldu. Maarif Modeli’nin amacına uygun çalışmaların artırılması için öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimlerin devam edeceği vurgulandı. Manisa ve ilçelerinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin artırılması için yeni projeler tasarlandı. Eğitim başarılarının yanında bu alanlardaki etkinliklerin de desteklenmesi hedeflendi.

Eğitim alanında yeni adımlar

Toplantıda, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek adına hizmet içi eğitim programlarının artırılacağı ifade edildi. Bu kapsamda Maarif Modeli’nin uygulanabilirliği için özel çalışmalar yapılacağı belirtildi. İl genelindeki mevcut projelerin yanı sıra yeni projelerle eğitimde başarı çıtasının yükseltilmesi hedeflendi.

Kula’nın ev sahipliği ve sonuçlar

Toplantıya ev sahipliği yapan Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, ilçede yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, toplantının sonunda iyi dileklerini ileterek tüm katılımcılara teşekkür etti.