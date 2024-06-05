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AFAD ekipleri, koku nedeniyle bölgede hava ölçümü yaptı. Ölçüm sonuçlarının normal olduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle fabrikada zarar oluşurken kokudan etkilenen biri itfaiye personeli 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

TCG Kınalıada, Güney Kore'nin Busan Limanı'nı ziyaret etti

TCG Kınalıada, Güney Kore'nin Busan Limanı'nı ziyaret etti

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Çalışanların ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kestel ilçesine bağlı Erdoğanköy Mahallesi'ndeki boya fabirkasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir boya fabrikası nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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