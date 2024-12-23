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Olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın ağaca çarptıktan sonra hızla bahçe duvarını aşarak düştüğü görülüyor.

Araçta bulunan 3 kişi kazada yaralanarak olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

M.İ. idaresindeki 68 ADZ 443 plakalı Fiat Tofaş Şahin marka otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu önce kaldırımdaki bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bir evin bahçe duvarından aşağıya uçtu.

Nevşehir ’in Kapucubaşı Mahallesi Yüceyol Sokak'ta meydana gelen kazada, bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trajik bir olay yaşandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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