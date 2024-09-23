İzmir’de 23 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 25 derece olacak ve gün içerisinde güneşli bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde (12:00-15:00) sıcaklık 29 dereceye kadar yükselecek. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık kademeli olarak düşecek. Saat 15:00-18:00 aralığında sıcaklık 26 derece olacak, akşam saatlerinde ise (18:00-21:00) 23 dereceye düşecek. Günün sonunda (21:00-24:00) ise sıcaklık 21 derece olarak hissedilecek.

Izmir Saatlik Hava Durumu 23 Eylül

Nem oranları sabah saatlerinde %40 civarında seyrederken, akşam saatlerine doğru %83'e kadar yükselecek. Rüzgar hızları ise gün boyunca değişkenlik göstererek en yüksek 37 km/s'ye kadar çıkacak. Özellikle öğleden sonra artan rüzgar hızı dikkat çekecek.

İzmir 5 günlük hava tahmini

Izmir 5 Günlük Hava Tahmini

İzmir'de bugün açık ve güneşli bir hava beklenirken, akşam saatlerinde serin havaya dikkat edilmesi öneriliyor.

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Ayrıntılı bilgi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Editör: Engin Keskin