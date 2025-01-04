Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde ilginç bir olay yaşandı. Eşinin bir şans oyunları dükkânında olduğunu öğrenen bir kadın, sinir krizi geçirerek dükkâna gitti.

Eşini içeride gören öfkeli kadın, yaka paça dışarı çıkardıktan sonra dükkânın içinde ve önünde öfkesini farklı şekilde gösterdi. Dükkânın içinde bulunan bilgisayara zarar veren kadın, dışarı çıkınca ise park halindeki motosikleti devirdi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Olay anı dükkânın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadının önce dükkânda eşyaları dağıttığı, ardından da dışarı çıkıp motosikleti devirdiği görüldü.

Esnaf ve çevredekiler şaşkınlıkla izledi

Olay sırasında dükkân sahibi ve çevredeki vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, kadın bir süre sonra bölgeden ayrıldı.

O anları anlattı

Yaşanan olay üzerine şok geçiren şans oyunları dükkanı sahibi Umut Yıldız, "Biraz trajikomik bir olay. Akşam saatlerinde dışardan sesler geldi. Sonrasında bağırarak içeri bir teyze girdi. 'Sizi polise şikayet edeceğim', 'Burayı kapattıracağım' diye tehditler etti ve köşede bulunan müşterimizin yanına gitti. Müşterinin önünde bulunan bilgisayara zarar vermeye başladı. Ben de durum üzerine kadını uyardım. Eşini alıp dışarı çıkarırken biz de nasibimizi aldık. Dışarı çıkınca da dükkan önünde bulunan ve kızıma ait olan motosikleti devirdi. Maddi zarar verdi" diye konuştu.

"Geldiğimde motosiklet hasarlıydı, sonrasında güvenlik kameralarını izledim"

Sabah uyandığında motosikletinin yanına giden ve motosikletini hasarlı gören Ruken Dilek Yıldız ise, "Sabah motosikletimin hasarlı olduğunu fark ettim. Sonrasında kameraları izleyince çok üzüldüm. Şahsi malım hasar aldı. Bu olayı ikinci kez yaşıyorum, ve maddi hasar oluştu. İnşallah bu durum bir an önce çözülür, benim isteğim uzlaşmak. Olmazsa ise adli makamlara başvuracağız" diye konuştu.