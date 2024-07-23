Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde bulunan kağıt ve elyaf üretimi yapılan fabrikalarda çıkan yangın, şehrin birçok noktasından görülecek şekilde dumanlar yükseltti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmiş durumda.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde bulunan kağıt ve elyaf üretimi yapan iki ayrı fabrikada sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu ve çevredekilerin dikkatini çekti. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal ederek yangına müdahalede bulundu. Ekipler, yangının diğer binalara sıçramaması için büyük çaba harcıyor.

Yangın, çevredeki vatandaşlar üzerinde endişe yaratırken, dumanların şehrin farklı bölgelerinden görülmesiyle birlikte çevre sağlığına olası etkileri de gündeme geldi. Yetkililer, halkın güvenliği ve sağlığını korumak adına gerekli önlemleri almaya çalışıyor.

Yangının çıkış sebepleri henüz netlik kazanmazken, yetkililer tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. İlk belirlemelere göre, yangının çıkış noktası ve yayılma hızı üzerinde detaylı incelemeler sürdürülüyor.