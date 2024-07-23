Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Cumhuriyet Mahallesi Eşref Arna Caddesi’nde başlatılan yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde yürütülen bu projede, üç etap halinde toplamda 11 bin metrekarelik yol yenilenecek.

Çalışmaların kapsamı ve amacı

Başkan Sengel, yol yenileme çalışmalarının detaylarını sosyal medya üzerinden canlı yayınla vatandaşlarla paylaştı. Uzun süredir yenilenmesi beklenen Eşref Arna Caddesi'nin mevcut kaldırımlarında sorunlar yaşandığını belirten Sengel, caddenin eski hal binalarına kadar uzanan uzun bir yol olduğunu ve üç aşamalı bir süreçle tamamen yenileneceğini açıkladı.

Geçmiş ve gelecek planları

Geçmiş dönemde Cumhuriyet Mahallesi için yapılan ihale sürecine Eşref Arna Caddesi’nin dahil edilmediğini ifade eden Başkan Sengel, bu kararın caddenin daha sonra yenilenmesi düşüncesiyle alındığını belirtti. Çalışmaların hızla devam ettiğini ve bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinin büyük olduğunu vurguladı.

Teşekkür ve iş birliği

Başkan Sengel, yol yenileme çalışmaları konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçilerine ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a teşekkürlerini sundu. "Eşref Arna Caddesi, uzun zamandan beri istenen ve aynı zamanda araçların geçerken zorluk yaşadığı, mevcut kaldırımlarda sıkıntı olan bir caddeydi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin emekçilerine ve Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a, bu konuda bizimle birlikte hareket ettikleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin rahat bir nefes alacağını belirten Başkan Sengel, yenilenen yollar ve kaldırımlar sayesinde bölge trafiğinin de rahatlayacağını ifade etti.